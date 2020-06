Vier Islamisten tot: Razzien in zwei Moscheen

Die Verbindung heimischer Islamisten mit Gleichgesinnten in Syrien gerät nicht aus den Schlagzeilen. Wie berichtet, tauchten die Wienerinnen Sabina, 15, und Samra, 16, unter. Ihre Spur verliert sich in der Osttürkei rund hundert Kilometer vor der syrischen Grenze. In Abschiedsbriefen schrieben sie ihren Eltern, in den Heiligen Krieg nach Syrien ziehen zu wollen. Dass dies keine Einzelfälle sind, zeigen nun Ermittlungen der Grazer Staatsanwaltschaft und des Grazer Landesamtes für Verfassungsschutz. Beamte führten vergangenen Donnerstag und diesen Dienstag in zwei islamistischen Gebetshäusern Hausdurchsuchungen durch. Dies berichtet die Kleine Zeitung.