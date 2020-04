Video: Sieben Tipps und Wünsche fürs Zuhausebleiben

Die Ausgangsbeschränkungen in Coronazeiten bestmöglich überstehen - aber wie? Auf humorvolle Art erklären das die Österreichische Botschaft in Tel Aviv und die Israelische Botschaft in Wien gemeinsam.

Unter dem Motto „7 Ways we survive #stayinghome“ zeigen sie in einem Video die besten Wege, um die Zeit zuhause - mehr oder weniger sinnvoll - zu verbringen. Zum Schmunzeln bringt dabei nicht nur der Gastauftritt einer stark übergewichtigen Katze.