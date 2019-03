Versuchter Banküberfall im Fasching: Polizei sucht eine Hexe und ihre Komplizin

Es war in jedem Fall ein eigentümlicher Auftritt: Am unsinnigen Donnerstag (28. Februar) betraten zwei maskierte Frauen in Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) eine Bank und forderten Geld. Nun wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck Lichtbilder der beiden Unbekannten veröffentlicht.

Ob die Gesuchten einen verunglückten Faschingsscherz machen oder das Geldinstitut tatsächlich überfallen wollten, ist unklar. "Derzeit müssen wir beides offen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet", sagt Albert Maurer vom Landeskriminalamt Tirol.