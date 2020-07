Vermeintliches Pkw-Fahrverbot: "Unsere Aktion will anecken"

Mittels "Bekennerschreiben" an Medien gab man bekannt, dass die "Aktion anecken will, Diskussionen anregen und aufzeigen, wie die Welt aussehen könnte". Denn die "Mobilität in Graz stinkt wörtlich zum Himmel", formulieren die Kritiker, die weiterhin anonym bleiben: "Der Alltag wird geprägt von Lärm, Abgasen und einer völlig unverhältnismäßigen Platzaufteilung für die Automobilität."

Man habe viele positive Rückmeldungen erhalten, freut sich die Gruppe. Was sie nicht freue, sei der Umstand, von der Stadt in ein kriminelles Eck gerückt worden zu sein. "Mit ihrer aggressiven Betrugsrhetorik schifft sie elegant an den angestoßenen Inhalten vorbei." Die Webseite sei als Informationsmedium gedacht gewesen.

Ihre Seite ist übrigens noch online.