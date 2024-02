Zwei Verletzte nach Streit zweier Familien in Tiroler Skilift

Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Streit zweier Familien im Skigebiet vom Tiroler Sölden (Bezirk Imst) verletzt worden. Die Auseinandersetzung hatte sich im Skilift während der Bergfahrt bei der Mittelstation zugetragen. Grund war Uneinigkeit beim Einsteigen über den Platz in der Gondel gewesen, so die Polizei zur APA. Unter anderem flogen Skistöcke, schlussendlich trugen ein Rumäne und eine Niederländerin Verletzungen davon.

Der Rumäne wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Die Niederländerin begab sich selbstständig zum Arzt, hieß es in einer Aussendung.