Österreich

Verkehr ist die größte Lärmquelle in Österreich

Motorräder und Mopeds stören verhältnismäßig am öftesten.
28.04.2026, 07:14

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Zwei Polizeiautos in der Nacht

Rund 5,3 Millionen Menschen in Österreich werden laut Statistik Austria in ihrem Wohnbereich durch Lärm belastet. Der Straßenverkehr wird von 2,2 Millionen Personen als Ursache genannt und ist damit die größte Lärmquelle, so der VCÖ am Dienstag unter Bezug auf Zahlen der Statistik Austria.

Straßenverkehr als Hauptursache 

40,4 Prozent der in ihrem Wohnbereich von Lärm belasteten Menschen geben den Straßenverkehr als Hauptursache an, am zweithäufigsten folgen Baustellen mit 19 Prozent. "Lärm ist nicht nur ein Ärgernis, dauerhafter Lärm kann krank machen", meint VCÖ-Mitarbeiterin Klara Maria Schenk. Im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen sind Motorräder und Mopeds die größten Lärmerreger. Obwohl sie nur knapp mehr als ein Prozent ausmachen, sind sie für 26 Prozent der unter Verkehrslärm Leidenden die Hauptverursacher.

Österreich
Agenturen, kob  | 

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