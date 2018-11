Verhandlungen über Grenzen von Skigebietserweiterungen

Der Zeitpunkt, zu dem das Bundesverwaltungsgericht das Aus für die Skischaukel Kappl/St. Anton verkündete, hätte kaum brisanter sein. Denn am Freitag wurde nicht nur in Wien über das Projekt verhandelt und letztlich entschieden. Auch ÖVP und Grüne saßen am Nachmittag am Verhandlungstisch. Und dabei ging es im Innsbrucker Landhaus um nichts geringeres als die Festlegung der Ausbaugrenzen für Skigebiete in Tirol, über die sich die Koalitionspartner seit Wochen streiten.

Der bisherige Entwurf für die Neuauflage des sogenannten Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm (TSSP) dehnt den Rahmen des Erlaubten für Erweiterungen und Zusammenschlüsse, wie mehrfach berichtet, deutlich aus.

Die ÖVP will an den Eckpunkten nicht mehr rütteln. Es gehe nur noch um „einzelne Formulierungen“ hieß es von dieser Verhandlungsseite am Freitag. Die Grünen, die versucht hatten, gegen das gemeinsame Papier Druck von außen aufzubauen, wollen hingegen eine Entschärfung.