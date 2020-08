Vereine sollen Behördenwege ab Herbst online erledigen

Vereine sollen künftig selbst auf das behördliche Register zugreifen und dort bestimmte Änderungen durchführen können. Das hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung angekündigt.

Demnach sollen sie einen "E-Government-Berechtigten" nominieren, der direkt in das Zentrale Vereinsregister (ZVR) einsteigen darf. Dort können die Vereine dann zum Beispiel neue Vorstandsmitglieder direkt einmelden.

Will ein Verein derzeit seine Adresse ändern oder neue "organschaftliche Vertreter" registrieren, dann ist das zwar über ein Online-Formular möglich, dieses muss allerdings ausgedruckt, unterschrieben und der zuständigen Vereinsbehörde geschickt werden. Das ist in den Städten die Landespolizeidirektion und am Land die Bezirkshauptmannschaft.

Künftig sollen Adressänderungen, die Erfassung von Neuwahlen sowie von neuen Vereinsorganen online möglich sein. Nehammer erwartet sich damit auch weniger Verwaltungsaufwand. Seinen Angaben zufolge sind derzeit 124.000 Vereine in Österreich registriert. Starten soll der neue Service im Herbst.