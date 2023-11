Vater von Steirerin (23) in Rumänien gefoltert: Verdächtige gefasst

Mehrere Kerzen stehen vor der Villa von Adrian K. in Sibiu und erinnern an das grausame Verbrechen, das dort passiert ist: Eine 23-jährige Steirerin besuchte laut einem Bericht der Kronenzeitung kürzlich ihren Vater, als sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde. Die junge Frau ging ins Erdgeschoss und sah dort, wie drei maskierte Männer ihren Vater gequält haben sollen.

➤ Mord an italienischer Studentin: Täter gefasst

Die 23-Jährige flüchtete zurück in ihr Zimmer, versperrte die Tür und versteckte sich mit einem Klappmesser in der Hand im Schrank. Die Männer waren aber auf sie aufmerksam geworden und folgten ihr. Mit Gewalt sollen sie sich Zutritt zum Zimmer verschafft haben.