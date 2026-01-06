Urlaubsrückreise sorgte für Staus in Westösterreich
Der Urlauberrückreiseverkehr hat am Dienstag im Westen Österreichs zu Verzögerungen auf den Straßen geführt. Nicht nur viele Zu- und Abfahrtsstraßen beliebter Tiroler Skigebiete - etwa im Zillertal und im Ötztal - waren überlastet. Auch die großen überregionalen Verkehrsverbindungen in Tirol und Salzburg waren betroffen, wie der ÖAMTC berichtete.
Bis zu einer Stunde im Stau
Auf der Tiroler Fernpassstraße zwischen Nassereith und dem Grenztunnel Füssen musste man eine Stunde Verzögerung in Kauf nehmen, auf der Inntalautobahn (A12) am Grenzübergang Kiefersfelden in Richtung Deutschland mehr als 30 Minuten.
In Salzburg hatten sich Reisende auf der Westautobahn (A1) beim Grenzübergang Walserberg bis zu 20 Minuten zu gedulden. Auch auf der Tauernautobahn (A10) kam es abschnittsweise immer wieder zu Staus, zudem gab es dort Verzögerungen durch einen Unfall vor dem Reittunnel. Der ÖAMTC empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die Verkehrslage zu informieren und ausreichend Zeit einzuplanen.
