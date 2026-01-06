Urlaubsrückreise sorgte für Staus in Westösterreich

Der Urlauberrückreiseverkehr hat am Dienstag im Westen Österreichs zu Verzögerungen auf den Straßen geführt. Nicht nur viele Zu- und Abfahrtsstraßen beliebter Tiroler Skigebiete - etwa im Zillertal und im Ötztal - waren überlastet. Auch die großen überregionalen Verkehrsverbindungen in Tirol und Salzburg waren betroffen, wie der ÖAMTC berichtete.

Bis zu einer Stunde im Stau

Auf der Tiroler Fernpassstraße zwischen Nassereith und dem Grenztunnel Füssen musste man eine Stunde Verzögerung in Kauf nehmen, auf der Inntalautobahn (A12) am Grenzübergang Kiefersfelden in Richtung Deutschland mehr als 30 Minuten.