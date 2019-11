Unwetter: Tauernstrecke ab Samstagfrüh wieder in Betrieb

Die seit den Unwettern gesperrte Tauernstrecke zwischen Spittal/Millstättersee und Bad Hofgastein wird am Samstag in der Früh wieder in Betrieb genommen. Das gaben die ÖBB am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt.

Vorerst wird der Betrieb nur auf einem der beiden Gleise aufgenommen, und zwar für den Personenverkehr. Der Schienenersatzverkehr bleibt bis zum Betriebsschluss am Freitag aufrecht. Obwohl zwischen Penk und Mallnitz nur ein Gleis benutzbar ist, soll es laut ÖBB zu keinen nennenswerten Verzögerungen kommen. Die Streckensperre im Osttiroler Drautal bleibt hingegen weiterhin aufrecht, der Schienenersatzverkehr zwischen Lienz und San Candido/ Innichen verkehrt auf der kompletten Strecke.

Die ÖBB empfehlen, sich vor dem geplanten Reiseantritt im Internet, in der SCOTTY APP oder bei Hotline (Telefon: 05-1717) über den aktuellen Status zu informieren.