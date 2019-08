Hagel und Sturm fegten über Kärnten hinweg

Wetterprognose

Das Wetter für die kommenden Tage bliebt jedenfalls sommerlich, aber unbetsändig. Am Mittwoch bilden sich nach einem sonnigen Start bereits am Vormittag vom Bergland ausgehend Haufenwolken, den äußersten Westen erreichen hohe Wolkenfelder einer heranziehenden Störung. Über Mittag steigt verbreitet die Gewittergefahr an, im Süden sind diese seltener. Am Nachmittag und Abend verlagert sich der Schwerpunkt an die Alpennordseite, die Tageshöchsttemperaturen betragen 25 bis 33 Grad.

Mit Durchzug einer Störungszone über dem Ostalpenraum ist es am Donnerstag während der ersten Tageshälfte verbreitet stark bewölkt oder bedeckt mit teils ergiebigen Regengüssen. Im Süden und Südosten sind dabei auch noch Gewitter eingelagert. Bereits am Nachmittag lockert es von Westen her auf, Schauer sind aber noch einzukalkulieren. Mit 20 bis 27 Grad ist es deutlich kühler.

Am Freitag setzt sich neuerlich im Ostalpenraum Zwischenhocheinfluss mit sonnigem Wetter durch, auch die Temperaturen erreichen allmählich wieder hochsommerliches Niveau. Im Süden bekommt es bis zu 29 Grad.