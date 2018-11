Unwetter: Bund hilft mit 102 Mio. Euro aus Katastrophenfonds

Beschlossen wurde von der Bundesregierung am Mittwoch auch Unterstützung für mehrere afrikanische Länder. Aus dem Auslandskatastrophenfonds stehen demnach 6,5 Millionen Euro für Menschen in den ärmsten Gegenden bereit. Laut Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) geht die Hilfe an Äthiopien, den Südsudan, Uganda, den Tschad und Ägypten.