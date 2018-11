Nach Unwettern: Sieben Millionen Euro Soforthilfe für Betroffene

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag ein erstes Hilfspaket für die von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebiete beschlossen. Insgesamt sieben Millionen Euro stehen noch in diesem Jahr bereit, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) vor Journalisten.

Aus dem Fonds für Hilfe in besonderen Lebenslagen steht insgesamt eine Million Euro zur Verfügung. Hilfen von 1.000, 3.000 bzw. 5.000 Euro werden an geschädigte Privatpersonen ausbezahlt, die Abwicklung soll mit einem vereinfachten Formular über die Gemeinden laufen. Das Kärntner Nothilfswerk wird drei Millionen Euro stellen. Kaiser appellierte an den Bund, das Land bei der Aufstellung der Liquidität zu unterstützen.