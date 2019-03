Unterschriften für Klimaschutzvolksbegehren ab April

Treffpunkt: Volksgarten Pavillon. Kein zufällig gewählter Ort, im Hintergrund das österreichische Parlament und auf der anderen Seite der Heldenplatz, freitäglicher Schauplatz der Schülerstreiks für den Klimaschutz. Die grüne Landespolitikerin Helga Krismer hatte im Sommer 2018 den Anstoß zum Klimaschutzvolksbegehren gegeben. Nun reicht sie dieses weiter an Katharina Rogenhofer, die Initiatorin von Fridays for Future in Wien.

Unterschriften ab April

Unterschreiben kann man für das Volksbegehren voraussichtlich ab April. In zwei Klimakonferenzen in Wien und Salzburg, wie auch online wurden Vorschläge für den Inhalt des Klimaschutzvolksbegehrens aus der Bevölkerung gesammelt. "Wir haben so viel wertvollen Input bekommen. Jetzt müssen wir prüfen, welche Vorschläge auf Bundesebene geltend gemacht werden können. Daraus formulieren wir dann unsere Forderungen und dann gehen wir zur Behörde, um eine Eintragungswoche in die Wege zu leiten", erklärt die Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer.