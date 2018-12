Unterschätzte Gefahr im Skiurlaub: Von der Piste in den Lawinentod

Wie groß dieser Unterschied ist, hat sich in den vergangenen zwei Wochen in Tirol gleich mehrfach gezeigt. Tödlich endete am 13. Dezember ein unglückshaftes Missgeschick für einen Tschechen am Hintertuxer Gletscher. Vermutlich aufgrund schlechter Sichtverhältnisse geriet der 41-Jährige über den Pistenrand und löste mit einem Sturz eine Lawine aus. Das Schneebrett riss den Mann in den Tod.

Mehr Glück hatten einen Tag zuvor zwei Deutsche und ein Österreicher im Skigebiet von Hochfügen im Zillertal. Sie fuhren von der Bergstation einer Sesselbahn in einen gesperrten Hang abseits der Piste ein und wurden von einer selbstausgelösten Lawine mitgerissen und verschüttet – im Fall eines 19-Jährigen komplett. Er kam jedoch mit dem Schrecken und einer Unterkühlung davon. Die anderen Variantenfahrer blieben unverletzt.

Dieses Glück hatte am Heiligabend auch ein in Tirol wohnhafter Niederländer im Skigebiet der Axamer Lizum. Spontan hatte sich der 48-Jährige entschlossen, einen Hang im freien Skiraum zu befahren. Nachdem der Sohn den Hang gemeistert hatte und wieder auf die markierte Piste zurückgekehrt war, fuhr der 48-Jährige ohne Notfallausrüstung ins ungesicherte Gelände. Er wurde von einer Lawine vollständig verschüttet. Zwei Tourengeher gruben den 48-Jährigen aber rechtzeitig aus.

Bei einem Liftunfall wurde am Stefanitag in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) ein Mädchen schwer verletzt. Der Siebenjährigen gelang es nicht, auf dem Sitz eines Sessellifts Platz zu nehmen, sie wurde aber von einer Skilehrerin an der Schulter gehalten. Nach rund zwei Minuten verließ die Frau die Kraft und die Kleine stürzte auf die präparierte Piste. Sie erlitt beim Aufprall einen Beinbruch.