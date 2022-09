(Un)leistbares Leben in Tirol: Hebel gegen geringe Kaufkraft

In Tiroler Ohren hört sich der Befund wie ein abgewetzter Politiker-Stehsatz an, so oft hat man ihn schon gehört – in Wahlkampfzeiten hat er wieder Hochkonjunktur: Tirol hat die höchsten Lebenshaltungskosten und die niedrigsten Einkommen in ganz Österreich.

Diese Kombination ist – zumal in Zeiten der Teuerung – aber eine höchst brisante. Das Verhältnis von Einkommen und Preisen ergibt die Kaufkraft und die „ist der Maßstab für den Wohlstand einer Region“, stellte am Donnerstag Clara Himmelbauer vom Marktforschungsinstitut OGM bei einer Pressekonferenz der Liste Fritz klar.

Missverhältnis

Die hat bei der OGM eine Auswertung von statistischen Daten für Tirol zur Kaufkraft in Auftrag gegeben. Die zeigt: Das Einkommensniveau ist in Tirol um 1,5 Prozent niedriger als im Österreichschnitt. Die Preise sind hingegen um 2,1 Prozent höher.

Die Kaufkraft ist damit unter dem Bundesdurchschnitt und auch klar niedriger als in den Nachbarbundesländern Salzburg und Vorarlberg. Ein Blick in die Details zeigt, wo der Hund begraben ist. Kostenseitig „sind die hohen Wohnkosten das Hauptthema", sagt Johannes Klotz von der OGM. Bei den Einkommen zeigt sich, „dass diese vor allem bei den Frauen niedrig sind“. Tirol liegt hier auf dem letzten Platz.

Der Hintergrund: Tirol hat die höchste Teilzeitquote bei Müttern mit Kindern bis 15 Jahren. Da weniger als die Hälfte der Kinderbetreuungsplätze im Bundesland mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar sind, sieht Liste-Fritz-Chefin Andrea Haselwanter-Schneider hier den Schlüssel zum Gegensteuern.