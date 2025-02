Unfall: Kind landete beim Skifahren in Tirol im Bachbett

Ein fünfjähriger Bub aus Schweden ist Freitagvormittag beim Skifahren im Skigebiet der Bergbahn Rastkogel in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Fünfjährige war aus unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Daraufhin verlor er seine Skier, geriet über einen Holzzaun der Pistenabgrenzung hinaus und stürzte aus sieben Metern-Höhe in ein vereistes Bachbett. Das Kind wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.