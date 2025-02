Tirol: Zwölfjährige nach Skiunfall in "kritischem Zustand"

Eine Zwölfjährige ist am Samstag, 15. Februar, im Skigebiet von St. Johann (Bez. Kitzbühel) in einen mit Wasser bedeckten Graben neben der Piste gestürzt und hat dabei ein Polytrauma, also mehrere schwere Verletzungen zugleich, erlitten. Sie konnte erst nach einer mehrstündigen Suchaktion stark unterkühlt und nicht bei vollem Bewusstsein gefunden werden. Das Mädchen dürfte ohne Fremdverschulden und möglicherweise mit erhöhter Geschwindigkeit über den Pistenrand geraten sein.