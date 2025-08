Spektakulärer Unfall: Auto stürzt 100 Meter über Böschung

Ein Pkw mit drei Insassen ist am Dienstagabend von einem Forstweg in St. Johann im Pongau rund 100 Meter über eine steile Böschung gestürzt. Der 22-jährige rumänische Lenker und ein 30-jähriger Kroate konnten sich selbstständig befreien und den Hang hinaufklettern. Ein zufällig vorbeikommender Arbeiter eilte einem 21-jährigen Kroaten, der wegen seiner Verletzung den Wagen nicht verlassen konnte, zu Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Die drei Männer waren von Wagrain kommend in Richtung St. Johann unterwegs, als das Fahrzeug in der Ortschaft Hallmoos in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich laut Polizei mehrmals und landete schließlich in einem Gestrüpp. Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung befreiten den 21-Jährigen aus dem Pkw. Er wurde mit Hilfe eines Taus geborgen und von einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Arbeitskollegen brachten die beiden anderen Verletzten ins Krankenhaus