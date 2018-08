Tiroler Ehepaar stirbt bei Unfall auf Inntalautobahn

Freigabe gegen 16 Uhr

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden vorne sitzenden Insassen so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Es soll sich nach ersten Informationen um ein Ehepaar handeln. Sie sowie die zwei Jugendlichen und das Kind im Fonds des Wagen wurden in dem Wrack eingeklemmt.

Die Inntalautobahn musste im Unfallbereich gesperrt werden. Die Verkehrsfreigabe wurde bis gegen 16.00 Uhr erwartet.