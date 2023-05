Um wenige 100 Euro: Bande fälschte Pässe, Führerscheine, Ausweise ...

Die weiteren Ermittlungen von Stadtpolizeikommando Graz und dem Landeskriminalamt Steiermark ergaben, dass auch ein Serbe als Zwischenhändler fungierte. Er gab die gefälschten Dokumente gegen Honorare in der Höhe von jeweils mehreren Hundert Euro an einen 30-jährigen Kosovaren, der die Dokumente an „Endkunden“ verkaufte. Die vier in Graz lebenden Männer wurden bereits im Juni 2022 angezeigt.

Schwierige Ermittlungen

Seither wurden insgesamt zehn Personen im Alter von 22 bis 62 Jahren angezeigt. „Einige der Tatverdächtigen befinden sich im Ausland. Die Ausforschung ihrer Identitäten gestaltete sich schwierig“, sagte Johann Klammler von der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße und Leiter der Ermittlungsgruppe.