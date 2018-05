Überwachung im Innsbrucker Park: 60 Kameras und mehr Licht

Der Rapoldipark ist neben dem Hofgarten Innsbrucks größte innerstädtische Grünanlage. Zwischen Zentrum und dem Stadtteil Pradl gelegen, hat sein Ruf in den vergangenen Jahren stark gelitten. In den Köpfen mancher Anrainer wurde er zur Problemzone. „Es gab das Gefühl, der öffentliche Raum wird von bestimmten Gruppen okkupiert“, sagte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Dieses Gefühl ist entstanden, weil Angehörige der Drogenszene sich in dem Park getummelt und Alkohol konsumierende Gruppen sich asozial aufgeführt haben. Daran konnte auch Tatsache nichts ändern, dass die Kriminalitätsstatistik laut Kirchler „keine besorgniserregenden Zahlen“ liefert und die Delikte zuletzt weniger wurden – mit Ausnahme der Suchtmittelvergehen, was aber dem erhöhten Kontrolldruck geschuldet sei.

Es geht im Rapoldipark also einmal mehr um das in den vergangenen Jahren so ins Wanken geratene subjektive Sicherheitsgefühl. Um das zu heben, hat das Innenministerium im vergangenen Jahr das Projekt Gemeinsam.Sicher gestartet. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeinden im Sicherheitsbereich soll zu einer Trendumkehr führen.