Treffen der EU-Staatschefs: Extra-urlaubstag für Standler

Wenn die EU-Regierungschefs tagen, muss der Bauernmarkt weichen. 220 Standler des traditionsreichen Schrannenmarkts in Salzburg können kommende Woche einen Extra-Urlaubstag einschieben. Für Mittwoch und Donnerstag hat Österreichs Bundesregierung im Rahmen ihres Ratsvorsitzes die Spitzenpolitik der EU zum Gipfel nach Salzburg eingeladen. Und weil der Wochenmarkt vor dem Schloss Mirabell in einer Sperrzone liegt, die um Emmanuel Macron und Co. aufgezogenen wird, wurde er für Donnerstag ersatzlos gestrichen.

„Es trifft jeden hart. Aber der Ausfall eines Tages sollte zu verkraften sein“, sagt Biobäuerin Adelheid Wind aus dem Lungau. Dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner als Entschädigung am Sonntag ins Salzburger Bräustüberl einladen, sei „wohl der eigentliche Witz. Vorher wurden wir gar nicht gefragt. Da fährt von uns keiner hin“, meint die Bäuerin.

Salzburgs Marktamtsleiter Christophorus Huber kann den Unmut verstehen. Weil das Platzverbot an beiden Tagen gilt, war ein Vorverlegen des Markts auf den Mittwoch aber nicht möglich. „Ein anderer Tag würde zudem von den Kunden schlecht angenommen. Dazu haben viele Bauern woanders einen fixen Stand“, schildert Huber. Einen Dauerkonflikt mit den Marktfahrern ortet er aber nicht.