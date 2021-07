Traurige Feiertagsbilanz: Vier Unfalltote

Der gestrige Feiertag war ein schlechter für Autofahrer, Radler und Fußgänger. Im ganzen Land wurden zahlreiche Verkehrsunfälle gemeldet. Die Bilanz: Vier Tote und mehrere Verletzte. Im Folgenden ein Überblick.

In der Gemeinde Zweinitz ( Kärnten) ist ein zwölf Jahre alter Bub aus dem Bezirk St. Veit/ Glan bei einem Unfall mit einem Motocross-Motorrad ums Leben gekommen. Er war Donnerstagfrüh auf einer schmalen Straße mit einem 13-Jährigen kollidiert, der ebenfalls auf einem Motorrad unterwegs war. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Vöcklabruck (OÖ) ist ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Wolfsegg am Hausruck bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Er ist Donnerstagabend bei Rot in eine Kreuzung eingefahren und mit einem Pkw zusammengestoßen. Der 21-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert, prallte noch gegen ein stehendes Auto einer 39-Jährigen aus Frankenmarkt, ebenfalls im Bezirk Vöcklabruck, und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bei einem weiteren Motorradunfall im Bezirk Neusiedl am See ( Burgenland) ist ein Biker aus Niederösterreich ums Leben gekommen. Der Mann war Donnerstagfrüh Burgenland auf einem Güterweg von Pamhagen in Richtung Apetlon unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Die Fahrzeuglenkerin erlitt schwere Verletzungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk (NÖ) ist ein Ehepaar mit seinem Pkw tödlich verunglückt. Laut NÖ Landespolizeidirektion war die 41-jährige Lenkerin Donnerstagfrüh Richtung Salzburg unterwegs gewesen, als sie gegen 6.45 Uhr im Gemeindegebiet von Bergland aus unbekannter Ursache zunächst links gegen die Betonmittelleitwand stieß.