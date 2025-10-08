Harald Serafin: Abschied von "Mr. Wunderbar“ im Stephansdom

„Harald wollte keine tiefe Trauer und dass Tränen fließen“, sagte Dompfarrer Toni Faber über seinen Freund, den Sänger und Schauspieler Harald Serafin . Dennoch wurde am Mittwoch im Stephansdom die ein oder andere Träne weggewischt. Dort kamen Familie, Freunde, Wegbegleiter und Bewunderer zusammen, um „ Mr. Wunderbar “ ein letztes Mal die Ehre zu erweisen. Serafin ist am 15. September im Alter von 93 Jahren verstorben.

Persönlicher Wunsch

Die Verabschiedung im Stephansdom unter Leitung seines „priesterlichen Freunds“, wie Faber seine Verbindung zu dem beliebten Entertainer beschreibt, erfolgt auf Wunsch Serafins. Ein handgeschriebener Zettel mit entsprechender Bitte war nach dem Tod des beliebten Kammersängers in dessen Safe gefunden worden. Die Familie rund um Serafins Kinder Martina und Daniel kam dem Wunsch des Verstorbenen nach.

Kaum ein anderer hat das kulturelle Leben im Land so geprägt, wie Harald Serafin es tat, so Burgenlands Alt-Landeshauptmann Hans Niessl in seiner Traueransprache. 1989 musste sich Serafin einer Stimmbandoperation unterziehen und beschloss in der Folge, das Singen ad acta zu legen. 1992 übernahm er eine bis dahin mäßig erfolgreiche Operettenbühne am Neusiedler See. Ein großer Gewinn für das Burgenland und weit darüber hinaus, wie Niessl nicht müde wurde zu betonen. „Du wirst im Herzen der Menschen fehlen“, verabschiedete er sich.