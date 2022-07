46-Jähriger tot in Tiroler Bach gefunden: kein Fremdverschulden

Der Mann soll in der Nacht auf Sonntag mit einer Scheibtruhe unterwegs gewesen sein, um Gras in dem Bach zu entsorgen. Dabei dürfte er gestürzt und in den Bach gefallen sein, hieß es seitens der Exekutive. Der Dorfbewohner wurde schließlich am Vormittag von Passanten reglos aufgefunden.