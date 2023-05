Toter auf Tiroler Parkplatz: 36-jähriger Verdächtiger gestand Tat

Sowohl das Opfer als auch der Tatverdächtige, beide Fahrer von Klein-Lkw, begaben sich nach dem Streit am Autobahnparkplatz Zirl-Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) jeweils in ihre Fahrzeuge, wobei der 35-Jährige schließlich an den Folgen der Verletzungen verstarb, teilte das Tiroler Landeskriminalamt am Dienstag mit.

Grund für den Streit ist unklar

Der Beschuldigte erklärte in seiner Vernehmung Montagabend, dass er dort dann eingeschlafen sei. Sonntagfrüh wurde der Mann schließlich mit blutverschmierter Kleidung entdeckt. Sein Opfer war wiederum von Einsatzkräften bei offener Fahrzeugtür in dessen Wagen gefunden worden.

