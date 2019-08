Tote Tigerbabys: Slowakischer Zoo will nun klagen

Der Österreichische Tierschutzverein behauptete in einer Aussendung am Mittwoch, dass es sich bei der Auffangstation in der Slowakei um ein "Tiergefängnis auf engstem Raum" handle. Sie hätten den Zoo besucht. Bratko, der Ehemann der Zoo-Besitzerin, wies derartige Behauptungen entschieden zurück. "Das ist Unsinn. Wir haben einen gültigen Beschluss der zuständigen Regionalen Veterinärverwaltung in Senec, mit dem unsere Zucht genehmigt wird und die bestätigt, dass wir alle gesetzlichen Bedingungen erfüllen. Ein solcher Beschluss wird alle zwei Jahre erneuert, der letzte ist vom 26. Oktober 2018." Die Kontrollen werden immer von zuständigen Inspektoren an Ort und Stelle durchgeführt. "Wir handeln nicht mit unseren Tieren, wir verkaufen sie auch nicht, dafür haben wir auch keine Genehmigung. Alles, was hier geboren wird, bleibt auch hier", betonte Bratko.

Regelung in Slowakei nicht so streng

Laut Pavla Dugovicova, Chefin der slowakischen Tierschutzorganisation "Freiheit der Tiere", ist die gesetzliche Regelung bezüglich der Haltung großer Raubkatzen in der Slowakei nicht so streng wie in Österreich. Da aber beide Länder der EU angehören, könne man vor allem in der Grenzregion schnell vergessen, dass im Nachbarland andere Regeln gelten können. Das sei wohl auch bei der Tierpflegerin der Fall gewesen. Denn die Versorgung neugeborener Jungtiere oder kranker Tiere, die ständige Pflege benötigen, zu Hause bei Mitarbeitern, sei auch im Tierheim der "Freiheit der Tiere" gängige Praxis. "Auch unsere Mitarbeiter nehmen Tierbabys zum Füttern aus der Flasche mit nach Hause. Wäre dieser Fall anders gelöst worden, wären die Tigerbabys in Obhut ihrer Pflegerin geblieben, hätten sie sicher größere Überlebenschancen gehabt", sagte Dugovicova zu den verstorbenen Tigerbabys.

Auch die Tierschutzorganisation würde eine strengere Regulierung in der Slowakei befürworten. "Große Raubkatzen und andere wild lebende Tierarten, die nicht in der Slowakei beheimatet sind, sollten unserer Meinung nach nur in Einrichtungen gehalten werden, die den Status eines offiziellen Tiergartens besitzen, und nicht in privaten Einrichtungen. Und natürlich unter strengster Aufsicht staatlicher Organe", sagte Silvia Canova von "Freiheit der Tiere".