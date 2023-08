Tote Frau in Innsbrucker Wohnung: Obduktion bestätigte CO-Vergiftung

Im Falle einer 94-Jährigen, die am Montag tot in ihrer Innsbrucker Wohnung aufgefunden worden war, hat nun eine Obduktion eine Kohlenmonoxidvergiftung als Todesursache bestätigt. Die Polizei bestätigte der APA einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der Kronen Zeitung. Abseits dessen seien die Umstände, die zum Tod der Frau geführt hatten, nach wie vor unklar. Das Ergebnis eines Sachverständigengutachtens liege noch nicht vor, hieß es.

Auch Hund ist gestorben

Die 94-jährige Seniorin war gemeinsam mit ihrem Hund am Montag tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ein Nachbar hatte zuvor die Einsatzkräfte alarmiert, weil sich vor der Wohnungstür der Frau offensichtlich die Post angehäuft hatte. Wie lange die Frau bereits tot in der Wohnung gelegen hatte, war unklar.