Tödlicher Sturz von Dach auf Federbein von Straßenbahnwaggon

Ein 68-jähriger Pensionist aus Klagenfurt ist am Samstagnachmittag bei einem Sturz von einem Dach tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei beim Reinigen des Blechdaches eines Unterstandes für Straßenbahnwaggons in Klagenfurt aus unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa drei Metern heruntergefallen und in die Tiefe gestürzt.

Dabei dürfte der Mann auf dem Federbein eines Waggons aufgeschlagen sein. Die Reanimation blieb erfolglos. Der alarmierte Notarzt stellte um 14.00 Uhr den Tod des 68-jährigen fest.