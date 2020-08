Tödlicher Forstunfall in Kärnten

Bei einem Forstunfall starb Freitag gegen 8.30 Uhr früh ein 53-jähriger Mann in einem Waldstück in Korpitsch in der Gemeinde Finkenstein (Bez. Villach) in Kärnten. Der Man wurde von einem abrutschenden Baumstamm getroffen, den er mit einer Seilzugwind in steilem Gelände talwärts ziehen wollte, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

In den Nachmittagsstunden hielt der Vater des Verunglückten Nachschau und fand seinen Sohn leblos an der Unfallstelle liegen. Freiwilligen Feuerwehren zweiter Ortschaften waren mit 33 Mann im Einsatz. Der Einsatz eines Notarzthubschraubers (RK 1) blieb erfolglos.