Tödliche Messerattacke in Tirol: 20-Jähriger zu fünf Jahren Haft verurteilt

Eine Sommernacht im Mai 2018: Bei einem Festival in Imst geraten zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander. Nach der Party treffen sie sich zum Schlagabtausch auf einem Parkplatz. Am Ende liegt ein 17-jähriger Vorarlberger tot am Boden, verblutet nach einem Stich in die Herzgegend.

Am Dienstag musste sich ein 20-jähriger Tiroler wegen der tödlichen Messerattacke vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Er wurde (noch nicht rechskräftig) zu fünf Jahren Haft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die ursprüngliche Anklage hatte auf Mord gelautet. Der junge Mann hatte sich zu Prozessbeginn „nicht schuldig“ bekannt.

Im Zuge der Auseinandersetzung habe er mit einem Messer auf den Vorarlberger eingestochen, gestand der Angeklagte ein. „Ich wollte mich nur verteidigen“, beteuerte der 20-Jährige jedoch.