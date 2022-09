Tod nach Corona-Impfung eines Kärntners: Ermittlungen eingestellt

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt. Bereits am 17. November 2021 erhielt ein 20-jähriger Kärntner seine dritte Corona-Impfung. Am 18. November war der junge Mann, der an einer Vorerkrankung litt, tot. Der Notarzt schlug Alarm, eine Obduktion wurde angeordnet, um die Todesursache zu klären.

Nach zwei Gutachten Fall geschlossen

Nach mehreren Gutachten ist die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, wie von mehreren Medien berichtet, nun zu einer Entscheidung gekommen. "Wir haben die Ermittlungen eingestellt", bestätigt Sprecher Markus Kitz im KURIER-Gespräch. Der Grund: Der 20-Jährige hatte eine Herzerkrankung, die er aber nicht, wie vorgeschrieben, im Impf-Aufklärungsbogen angegeben hatte.

"Man kann einer Impfärztin keinen Vorwurf machen, wenn ihr wichtige Informationen verschwiegen wurden", sagt Kitz.