Tiroler "Nazi-Opa" sorgt in Großbritannien für Aufsehen

Ein skurriler Rechtsstreit zwischen einem Tiroler Hotel und einem Ex-Gast des Betriebs schlägt mittlerweile - wenn auch mit etwas Verzögerung - bis über den Ärmelkanal Wellen.

Was war geschehen?

Der Tourist hatte nach seinem Aufenthalt in einem Viersternehotel in Gerlos im Zillertal im August 2018 Online-Bewertungen gepostet, in dem er sich über das Foto eines Soldaten in Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuz in der Hotel-Lobby beschwert hatte. "Foto des Nazi-Opas im Eingang", lautete der Titel seines Kommentars.

"Großen Bogen um Tirol machen"

Und weiter: "Was möchte das Hotel mit diesem Bild seinen Gästen kommunizieren? Was ist das für eine Gegend, in der sich Hoteliers eines 4-Sterne-Hotels frei fühlen, derartige Bilder zur Schau zu stellen?" Er werde jedenfalls künftig "einen großen Bogen um Tirol machen".

Das Hotel beschritt daraufhin den Rechtsweg und erreichte im September 2019 vor einem Innsbrucker Gericht, dass der Tourist seine "diffamierenden" und "gegen das Gesetz verstoßenden" Kommentare löschen müsse. Diese würden den Anschein erwecken, die Hotelbetreiberin sympathisiere mit dem Nationalsozialismus, so die Begründung.