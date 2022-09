Tirol-Wahl: Elefant in Live-Spitzenrunde war die Koalitionsfrage

Und eben dort drehte sich die erste Runde der Konfrontation um Koalitionsfragen - mit bekannten Positionen. Gebi Mair von den Grünen konstatierte zwar, dass er und VP-Spitzenkandidat Anton Mattle "gut miteinander" können. Für ihn ist eine Dreier-Koalition mit der ÖVP vorstellbar, aber auch dass "es vielleicht eine Vierer-Koalition ohne Volkspartei geben" könnte.

SPÖ-Chef Georg Dornauer will nur in einer Zweier-Koalition regieren. In einer Dreier-Variante könne es "immer nur Minimalkompromisse" geben. Wenn aber die ÖVP "abgewählt" werde, "müssen wir wohl alle unsere Meinungen überdenken".

"Erdbeben bis zum Ballhausplatz"

Mit der FPÖ will aktuell keine der anderen fünf Landtagsparteien koalieren. Parteichef Markus Abwerzger, der auf Plakaten den Landeshauptmann-Anspruch stellt, will sich davon nicht beirren lassen. Er rechnet am Wahlabend mit einem "Erdbeben, das bis zum Ballhausplatz (Sinnbild für die Bundesregierung) zu spüren sein wird."