Unfall in Tirol: Frau mit Kinderwagen von herabfallendem Lkw-Ladegut verletzt

In einem weiteren Vorfall im Bezirk kam es am Donnerstagmorgen in Fieberbrunn zu einem zweiten Verkehrsunfall. Zwei entgegengesetzt fahrende Pkw, gelenkt von einem 54-jährigen Fahrer und einem 22-jährigen Fahrer, kollidierten in einer scharfen Kurve. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus St. Johann gebracht.