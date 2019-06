Ticketplattform viagogo muss Verkäufer offenlegen

Gegen das Schweizer Unternehmen wird in mehreren Ländern rechtlich vorgegangen. So auch zum Beispiel in Deutschland, wie Hintermayr erklärt: "Ich bin in gutem Kontakt mit der bayrischen Verbraucherzentrale. Die haben es bisher nur geschafft, dass die Verkäufer in Deutschland offengelegt werden müssen. Eine Besserung gegen die irreführenden Angaben zu den Tickets konnte man dort nicht erreichen. Das wird sich mit dem Urteil aus Linz aber ändern."

Hintermayr geht davon aus, dass dieses Urteil weitere Verhandlungen nach sich ziehen wird. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. In Österreich geht der Anwalt davon aus, dass es möglicherweise einige Klagen von Geschädigten geben wird, die nun ihr Geld zurück wollen oder die Identität der Verkäufer herausfinden wollen, um diese letztendlich zu klagen.

Widerstand gegen umstrittene Plattform

Das Unternehmen

Der Firmensitz des Online-Marktplatzes befindet sich im schweizerischen Genf. Die Seite viagogo.com ist im US-Steuerparadies Delaware registriert.

Geschäftspraktiken

Dem Unternehmen wird Verbrauchertäuschung vorgeworfen. Es vermittle den Eindruck einer offiziellen Kartenverkaufseite, dabei werden mitunter Fake-Tickets angeboten. Auch behält sich viagogo vor, Ersatztickets nach eigenem Ermessen für andere Tage auszuwählen. Der Widerstand wächst, in vielen Ländern wurden Verfahren angestrebt, etwa in Deutschland oder Italien.

Das Unternehmen selbst war bisher für den KURIER nicht zu erreichen. Sofern es eine Stellungnahme zu diesem Urteil gibt, wird der Artikel aktualisiert.