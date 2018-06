Teures Innsbruck: "Familien werden aus der Stadt gedrängt"

Laut der Analyse hat sich entgegen vieler Prognosen das Bevölkerungswachstum 2017 sogar eingebremst. Die Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz hat sich nur um 257 erhöht. Dieses Plus ist laut Bericht alleine dem Zuzug aus dem Ausland zuzuschreiben. Denn im Berichtsjahr wanderten 1154 Österreicher mehr aus Innsbruck ab als zu. Das sei ein „in dieser Höhe bisher nicht verzeichnetes Minus“, heiß es in dem Bericht. Fast die Hälfte dieser Abwanderer zog es ins Umland von Innsbruck. Eine Analyse der Altersstruktur gibt Hinweise darauf, „dass sich insbesondere junge Familien dazu entscheiden, die Landeshauptstadt zu verlassen“, heißt es.

Den Handlungsdruck für die Stadtpolitik macht das nicht geringer. Die nennt immer wieder das Areal des Frachtenbahnhofs als potenziell größtes innerstädtisches Entwicklungsgebiet. Im Rahmen der Architekturtage will das aut der Bevölkerung dieses Areal am 8. Juni mit Führungen näher bringen (Infos im Internet unter aut.cc).

Dass hier in naher Zukunft Wohnbauten wachsen, erscheint utopisch. Bis heute ist der Eigenbedarf der ÖBB an dem Grundstück unklar – vor allem für den Betrieb des 2026 zu eröffnenden Brenner Basistunnel. Davor ist laut ÖBB an Wohnbau ohnehin nicht zu denken. Noch vor einem Jahr haben Stadt und Land von einem olympischen Dorf für die Winterspiele 2026 (die von der Bevölkerung abgelehnt wurden) auf dem Areal geträumt.