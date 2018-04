Terrorprozess: Ein Kind als Kronzeuge

Im Terrorprozess gegen den 19-jährigen Lorenz K., der laut Anklage mehrere Attentate vorbereitet haben soll, wird ein Kind den Kronzeugen der Anklage spielen. Der zwölfjährige Deutsche irakischer Abstammung A. wollte sich am 26. November 2016 auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen mit einer selbst fabrizierten Nagelbombe in die Luft sprengen und dabei möglichst viele Menschen töten.

Der Anschlag misslang, weil es dem Buben nicht gelang, die zur Zündung angebrachte Wunderkerze in Brand zu setzen. Er deponierte den Sprengsatz in einem Gebüsch, wo er von der Polizei gefunden und durch die Probesprengung eines Nachbaus als funktionstüchtig befunden wurde. Der mittlerweile 14 Jahre alte A. wird mit seinen Eltern an einem geheimen Ort abgeschirmt und von einem Institut für multilinguale Erziehungshilfe und Familientherapie betreut. Dort wurde er auch von den Ermittlern mehrmals einvernommen, die Protokolle liegen dem KU RIER vor.

Am kommenden Mittwoch beginnt im streng abgesicherten Wiener Landesgericht der Prozess gegen Lorenz K. wegen Anstiftung zum terroristisch motivierten Mord. Die damit befassten Richter und Staatsanwälte legen wegen Sicherheitsbedenken größten Wert darauf, anonym zu bleiben. Schon am zweiten Prozesstag wird eine im deutschen Amtsgericht Bad Kreuznach stattfindende Zeugenbefragung des 14-jährigen A. über Videokonferenz in den Wiener Prozesssaal übertragen. Der Bub muss aussagen, weil er sich als zur Tatzeit Strafunmündiger nicht selbst belasten kann.