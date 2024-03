Tempo 30: Novelle soll das Herabsetzen der Höchstgeschwindigkeit erleichtern

Gemeinden und Städte können Tempo 30 künftig leichter umsetzen - und überwachen. Das soll eine Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ermöglichen, die am Donnerstag per Initiativantrag in den Nationalrat eingebracht wird. In Kraft treten soll sie mit 1. Juli, teilte das Verkehrsministerium mit.