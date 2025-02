Technische Fachkräfte in Wien sehr stark gefragt

Zum Einstieg erklärt Ruck, dass bis zum Jahr 2030 damit zu rechnen ist, dass knapp 60.000 Menschen der Babyboomer-Generation in Pension gehen. Dies koste der Wertschöpfung fast acht Milliarden Euro. Das Ziel müsse es sein, diese Entwicklung aufzufangen. Und das könne durch die Investition in die Bildung junger Menschen gelingen. Denn gerade in der Hauptstadt leben überproportional viele 15- bis 24-Jährige, was auch dem Zuzug geschuldet sei. Man müsse dieses junge Potenzial nutzen und dürfe es nicht im Sozialsystem verlieren.

Zu wenig qualifizierte Lehrlinge

Gemeinsam mit Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr spricht er folglich über die Ergebnisse der Wiener Bildungsbedarfsanalyse, für die 1.000 Wiener Unternehmen befragt wurden. Auffallend sei vor allem der negative Rekordwert bei den Lehrlingen. 57 Prozent sehen nämlich ein Unterangebot am Markt, ein stark ansteigender Trend, der sich seit Jahren zeigt. Drei Viertel sagen, dass deren Bildungsniveau schlecht sei. Gefragt sind Lehrlinge vor allem im Bereich Tourismus, Handel und Bau.