Taxi krachte in Polizeiwagen in Vorarlberg

In Vorarlberg sind in der Nacht auf Freitag in Hard (Bez. Bregenz) ein Taxi und ein Polizeiauto kollidiert. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, sie wurden zur weiteren Abklärung in die Krankenhäuser Bregenz, Dornbirn und Feldkirch gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt ging Starkregen nieder, hieß es seitens der Exekutive.

