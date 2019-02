Zigaretten werden wieder teurer

Obwohl der Zigarettenabsatz um 3,5 Prozent auf rund 600 Millionen Packungen gesunken ist, sind die Spannenerträge der Trafikanten um mehr als 5 Prozent auf 317 Mio. Euro gestiegen. "Wir haben dürre Jahre hinter uns. 2018 gab es erstmals wieder einen Anstieg bei den Handelsspannen", so Prirschl. Das liegt nicht zuletzt an einer Preiserhöhung von im Schnitt 29 Cent auf 5,05 Euro pro Zigarettenpackung.

Schmuggelgefahr?

Rufe nach einer deutlichen Erhöhung der Zigarettenpreise werden von der Branche nicht begrüßt. "Würde man die Packung um 1 Euro erhöhen, würde das nur in den Schmuggel abgleiten", sagte der Trafikanten-Obmann. Das zeige sich am Beispiel England, wo Zigaretten EU-weit am teuersten sind, der Schmuggelanteil aber 50 Prozent ausmache.

Der Anteil der Schmuggeltschick beläuft sich hierzulande auf rund 14 bis 15 Prozent. Der Steuerausfall durch nicht in Österreich versteuerte Zigaretten beträgt für das Jahr 2018 rund 333 Mio. Euro. Der Schaden für Hersteller und Handel liegt bei etwa 99 Mio. Euro.

77 Prozent an Staat

Vom Preis einer Zigarette fließen 77 Prozent an den Staat in Form von Steuern, 12 Prozent macht die Handelsspanne für Trafikanten aus, 11 Prozent bekommen die Hersteller. Der Staat nahm im Vorjahr 1,9 Mrd. Euro an Tabaksteuer ein - inklusive Mehrwertsteuer waren es 2,4 Mrd. Euro.

"Ich will als Trafikant aber keine Wurstsemmeln verkaufen"

Mit Tabakwaren allein erwirtschafteten die Trafikanten 2018 einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro. Rechnet man andere Artikel wie Zeitungen, Zeitschriften oder Lottoscheine dazu, betrugen die Erlöse 4,5 Mrd. Euro. Da die Branche davon ausgeht, dass der Anteil der Raucher weiter zurückgehen wird, müssen neue Einnahmequellen her. Seit kurzem dürfen Trafiken auch "Coffee to go" verkaufen. Kaffee und Zigaretten passten zusammen, sagte Prirschl. "Ich will als Trafikant aber keine Wurstsemmeln verkaufen." Auch Alkohol sei kein Thema.