Das Raucher-Eck soll wieder her

„An den Berufsschulen ist das ein großes Thema“, verteidigt Peter Hartl einen Antrag des „ Schülerparlaments“, der sich von 14 weiteren Beschlüssen doch gewaltig abhebt: Darin fordern die Jugendlichen die „Neuregelung des Rauchverbots an Schulen“ - durch schulinterne Raucherbereiche. Was im Beschluss ein bisschen verklausuliert formuliert wurde, wäre in der Übersetzung die Rückkehr der Raucherhöfe.

Der Antrag wurde bereits am 10. Dezember angenommen, aber erst jetzt publik. Kommende Woche müssen sich nämlich gewählte Mandatare damit befassen, er ist Tagesordnungspunkt 5 im Ausschuss für Frauen, Generationen und Integration. Das „ Schülerparlament“ ist eine Einrichtung des Landtages, im Vorjahr hatte es seine erste Sitzung.