Suche nach vermisstem Ex-Ehepaar in Salzburg fortgesetzt

In Salzburg ist die Suche nach einem verschwundenen Ex-Ehepaar auch am Freitag ohne Erfolg geblieben. Im Lungauer Riedingtal, wo das Auto des 47-jährigen Mannes entdeckt wurde, kamen laut einer Sprecherin der Polizei Diensthunde und auch mehrere Alpinpolizisten zum Einsatz. Die Suche am Fuße des Untersberg, wo die Handys der beiden Vermissten zuletzt eingeloggt gewesen sind, ist mittlerweile eingestellt worden.

„Wir haben bis jetzt noch keine neue Spur“, sagte die Polizeisprecherin am Nachmittag. „Im Lungau wird noch bis zum Abend gesucht, am Untersberg nur noch punktuell, wenn neue Hinweise eintreffen.“ Bleibe die Suche erfolglos, werde sie am Wochenende fortgesetzt.

Wagen sichergestellt

In dem im Riedingtal gefundenen Fahrzeug waren kleine Blutspuren an einem Türfalz entdeckt worden. „Wir haben den Wagen sichergestellt. Nun untersuchen ihn Beamte des Landeskriminalamts“, hieß es. Wann die Analyse der Gerichtsmedizin abgeschlossen sein wird, konnte man noch nicht sagen.

Die Polizei schließt nach wie vor weder einen Unfall noch ein Gewaltverbrechen aus. Derzeit wird das Verschwinden von der Exekutive als Vermisstenfall samt Sucheinsatz behandelt.