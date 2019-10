Straßenbahnen kollidierten: Zehn Verletzte in Graz

Die Ursache des Zusammenstoßes war vorerst unklar. Fest stand, die Garnitur der Linie 1 kam vom Hauptplatz und wollte von der Herrengasse über den Joanneumring links zur Haltestelle Jakominiplatz einbiegen. Doch da setzte sich auch der entgegenkommende Wagen der Linie 4 in Bewegung, der geradeaus in die Herrengasse einfuhr. Üblicherweise ist mit Signalen geregelt, wer Vorfahrt bekommt. Was am Donnerstag schief gegangen ist, untersucht die Holding Graz noch. Der Konzern formulierte vorsichtig mit "möglichem Eigenverschulden".

Probleme auch für Autofahrer

Eine der Garnituren ist jedenfalls aus den Schienen gesprungen und muss abgeschleppt werden. So etwas dauert. Zumindest bis 14 Uhr ist der Bereich gesperrt, nicht nur für die schienengebundenen Öffis, sondern auch für den Individualverkehr: Der Joanneumring wurde für Kfz gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. Der dreispurige Ring ist allerdings einer der am stärksten befahrenen Straßenzüge der Innenstadt, Staus auf den Ausweichstrecken waren die Folge.