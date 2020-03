Steirer schoss Freundin ins Gesicht: Acht Monate bedingte Haft

Gerade erst ist das Paar in das Haus gezogen, drei Monate zuvor kam ihr erstes Kind zur Welt. Doch es muss ohne Mutter aufwachsen: Der 19-Jährige erschoss im September seine gleichaltrige Lebensgefährtin - unabsichtlich. Er hatte eine alte Flinte von der Wand im Schlafzimmer genommen, die er nicht geladen glaubte. Er zielte auf die junge Frau - eine Ladung Schrot traf sie in Gesicht und am Hals.

Der Notarzt konnte der jungen Mutter nicht mehr helfen, sie starb in ihrem Schlafzimmer.