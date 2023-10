Angezeigt wurde die Demonstration für Samstag, den 14. Oktober, in Graz unter dem Titel: „Aktuelle Entwicklung in Israel/Palästina auf Basis einer grundsätzlichen Solidarität mit dem seit Jahrzehnten hart unterdrückten palästinensischen Volk“. Nach einer individuellen Prüfung habe man entschieden, die Versammlung zu untersagen, wie die Polizei in einer Aussendung am Freitagabend mitteilt.

➤ Mehr lesen: 304 Anzeigen bei verbotener Pro-Palästina Demo in Wien

Begründet wird der Schritt mit "der erwartbaren Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit". Die steirische Polizei sei mit einer "dementsprechenden Anzahl an Einsatzkräften auf einen möglichen Einsatz am kommenden Wochenende vorbereitet." Darüber hinaus wurden die seit Beginn des Konflikts angeordneten generellen Schutzmaßnahmen weiter erhöht.