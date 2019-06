Staus unausweichlich: Erste Urlauberreisewelle rollt an

Die neuralgischen Stellen

Für die Autofahrer heißt das Stau ertragen und Geduld beweisen. Doch die neuralgischen Punkte sind bekannt:

Die Baustellenbereiche der A 2 bei Aspang, Grimmenstein, Hartberg, Waltersdorf, Riegersburg, Packsattel, Pörtschach-West und Wernberg.

Auf der A 4 dürften die Baustellen im Bereich Fischmaned ebenso zu Verzögerungen führen, Wartezeiten wird es auch an Grenzübergang in Nickelsdorf geben, gleiches an der Grenzstelle in Suben auf der A 8.

Auf der A 9 gibt es ebenfalls noch eine Baustelle im Bereich Leibnitz-Vogau. Dazu kommen mögliche Verzögerungen an den Maustellen Gleinalmtunnel und Bosruck sowie am Grenzübergang Spielfeld.

Eine der im Reiseverkehr am stärksten befahreren Strecken ist die A 10. Baustellen gibt es im Bereich Puch - Hallein sowie im Pongau. Außerdem staut es sich regelmäßig im Großraum Salzburg sowie an der Mautstelle St. Michael. "Das wird einer der stärksten Hotspots", befürchtet Gilles Dittrich. Oftmals überlastet sind auch die A 11 vor dem Karawankentunnel, die A 12 an der Grenzstelle Kufstein und die A 13 an der Mauststelle Schönberg. Auf de A 13 gibt es zudem noch Baustellenbereiche (Europabrücke und bei Matrei).

Stau wird auch auf der S 6 bei Langenwang befürchtet, dort gibt es eine Baustelle.